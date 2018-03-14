В Челнах в ДТП с автобусом пострадали две женщины и 11-летний школьник

В результате ДТП 41-летняя женщина-водитель «Шевроле» получила сотрясение мозга, однако от госпитализации отказалась. Ее 11-летний сын был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Также с травмой черепа и сотрясением мозга госпитализировали 40-летнюю пассажирку автобуса.