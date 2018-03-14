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10:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах в ДТП с автобусом пострадали две женщины и 11-летний школьник

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Накануне утром на проспекте Мусы Джалиля напротив дома № 78 иномарка «Шевроле» столкнулась с пассажирским автобусом.

На месте сотрудники ПСЧ № 55 провели осмотр места аварии, а также отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств.

В результате ДТП 41-летняя женщина-водитель «Шевроле» получила сотрясение мозга, однако от госпитализации отказалась. Ее 11-летний сын был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Также с травмой черепа и сотрясением мозга госпитализировали 40-летнюю пассажирку автобуса.

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