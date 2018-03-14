В Челнах в ДТП с автобусом пострадали две женщины и 11-летний школьник
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Три человека пострадали после столкновения автобуса и легковушки в Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне утром на проспекте Мусы Джалиля напротив дома № 78 иномарка «Шевроле» столкнулась с пассажирским автобусом.
На месте сотрудники ПСЧ № 55 провели осмотр места аварии, а также отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств.
В результате ДТП 41-летняя
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