В Петербурге пенсионерка за рулем отбилась от двух напавших на нее незнакомцев

Источник: Комсомольская правда

Если за рулем автомобиля женщина, с ней будет проще справиться. Так решили двое преступников и забрались в «Тойоту», припаркованную возле дома номер 16 по Дальневосточному проспекту.

— Заводи! Вперед! — кричали они пенсионерке, пытаясь заставить начать движение.

Но дама оказалась не из робкого десятка. Ехать со странными незнакомцами она никуда не собиралась. Тогда они попытались заставить ее поехать силой. Но это не подействовало. Женщина снова дала им отпор.

Удивленные и раздосадованные незнакомцы, не ожидавшие такой прыти от пенсионерки, ругаясь, вышли из салона автомобиля, пишет информагентство Nation News.