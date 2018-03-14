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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге пенсионерка за рулем отбилась от двух напавших на нее незнакомцев

Преступники сбежали ни с чем.

Источник: Комсомольская правда

Если за рулем автомобиля женщина, с ней будет проще справиться. Так решили двое преступников и забрались в «Тойоту», припаркованную возле дома номер 16 по Дальневосточному проспекту.

— Заводи! Вперед! — кричали они пенсионерке, пытаясь заставить начать движение.

Но дама оказалась не из робкого десятка. Ехать со странными незнакомцами она никуда не собиралась. Тогда они попытались заставить ее поехать силой. Но это не подействовало. Женщина снова дала им отпор.

Удивленные и раздосадованные незнакомцы, не ожидавшие такой прыти от пенсионерки, ругаясь, вышли из салона автомобиля, пишет информагентство Nation News.

А женщина, выдохнув, отправилась в полицию, где рассказала о случившемся. Правоохранители теперь проводят проверку, проверяют, есть ли в районе нападения камеры наружного наблюдения и ищут преступников.

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