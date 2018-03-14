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10:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Ослепленная» девушка на «Тойоте» врезалась в маршрутку с пассажирами

Девушка пояснила, что из-за солнца не увидела красный свет светофора, выехала на перекресток и врезалась в «Газель», рассказали очевидцы.

«Ослепленная» девушка на «Тойоте» врезалась в маршрутку с пассажирами, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке улицы Бориса Богаткова и Лежена. Маршрутка № 18 двигалась по улице Бориса Богаткова со стороны Есенина в сторону Кошурниково в крайнем правом ряду. Девушка-водитель «Toyota Corolla» двигалась по улице Лежена в прямом направлении со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Никитина.


«Девушка, как она говорит, из-за солнца не заметила, что ей горит красный свет светофора и, получается, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. “Газель” пыталась уйти, но не вышло, произошло ДТП», — рассказали очевидцы.

Никто не пострадал. Авария спровоцировала затор на перекрестке улиц Богаткова и Лежена. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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