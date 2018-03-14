«Ослепленная» девушка на «Тойоте» врезалась в маршрутку с пассажирами
Девушка пояснила, что
Девушка пояснила, что
«Ослепленная» девушка на «Тойоте» врезалась в маршрутку с пассажирами, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке улицы Бориса Богаткова и Лежена. Маршрутка № 18 двигалась по улице Бориса Богаткова со стороны Есенина в сторону Кошурниково в крайнем правом ряду.
«Девушка, как она говорит,
Никто не пострадал. Авария спровоцировала затор на перекрестке улиц Богаткова и Лежена. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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