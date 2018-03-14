В Кунгуре голого взбесившегося кота успокаивали спасатели
Котик породы сфинкс тяжело переживал разлуку с хозяевами.
Котик породы сфинкс тяжело переживал разлуку с хозяевами.
Необычный вызов поступил вечером 13 марта в кунгурскую службу спасения. Звонила женщина, которая просила спасателей изловить взбесившегося кота породы сфинкс. Котейка попал к ним в семью в тот же день. Его хозяева уехали на отдых, а присмотреть за домашним питомцем попросили знакомых.
«Утром его привезли на новое место, а к вечеру кот начал очень агрессивно себя вести, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в кунгурской городской службе спасения. — Он бегал по комнатам, шипел и громко мяукал. Глава семейства попытался его поймать, чтобы обезопасить детей, но кот нанес мужчине глубокие раны. Тогда сфинкса закрыли на кухне и вызвали спасателей».
Для того, чтобы отловить кота, спасатели использовали защитные нарукавники. В течение десяти минут кот был пойман и обезврежен. Животное поместили в транспортную сумку для животных и передали в руки заявительницы.
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