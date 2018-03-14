Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Изабелла Росселлини упала в обморок на родах дочери
Савченко отреагировала на слова о своем бегстве в Россию
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
10:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре голого взбесившегося кота успокаивали спасатели

Котик породы сфинкс тяжело переживал разлуку с хозяевами.

Необычный вызов поступил вечером 13 марта в кунгурскую службу спасения. Звонила женщина, которая просила спасателей изловить взбесившегося кота породы сфинкс. Котейка попал к ним в семью в тот же день. Его хозяева уехали на отдых, а присмотреть за домашним питомцем попросили знакомых.

«Утром его привезли на новое место, а к вечеру кот начал очень агрессивно себя вести, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в кунгурской городской службе спасения. — Он бегал по комнатам, шипел и громко мяукал. Глава семейства попытался его поймать, чтобы обезопасить детей, но кот нанес мужчине глубокие раны. Тогда сфинкса закрыли на кухне и вызвали спасателей».

Для того, чтобы отловить кота, спасатели использовали защитные нарукавники. В течение десяти минут кот был пойман и обезврежен. Животное поместили в транспортную сумку для животных и передали в руки заявительницы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Обмануть детектор лжи. Полиграфолог о тонкостях своей работы
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь