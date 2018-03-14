В одном из дворов Казани очевидцы сняли на видео горящую иномарку
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В
Произошло это во дворе одного из домов по улице Короленко в темное время суток.
Один из очевидцев зафиксировал инцидент на камеру смартфона.
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