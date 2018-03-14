Военнослужащего Балтфлота оштрафовали на 15 тысяч рублей за взяточничество

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, в период с 16 декабря по 16 апреля 2016 года матрос несколько раз передавал своему начальнику через сослуживца деньги в размере от 1200 до 1400 рублей. За это вознаграждение капитан освобождал его от исполнения обязанностей военной службы на срок до восьми суток.

В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ — «Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ВСУ по Балтфлоту.