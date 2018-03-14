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10:45 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пенсионер до смерти забил собутыльника в Арзамасском районе

Свою вину он не признает.

60-летний житель Арзамасского района обвиняется в избиении до смерти 67-летнего знакомого, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Преступление совершено в с. Шерстнево в ночь на 6 марта. Мужчина несколько раз ударил ногами упавшего на пол собутыльника, который зашел к нему в гости выпить спиртное. Потерпевший умер на месте.

Свою вину пенсионер не признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения.

Расследование продолжается.

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