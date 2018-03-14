Пенсионер до смерти забил собутыльника в Арзамасском районе
Свою вину он не признает.
Свою вину он не признает.
60-летний житель Арзамасского района обвиняется в избиении до смерти 67-летнего знакомого, сообщает
Преступление совершено в с. Шерстнево в ночь на 6 марта. Мужчина несколько раз ударил ногами упавшего на пол собутыльника, который зашел к нему в гости выпить спиртное. Потерпевший умер на месте.
Свою вину пенсионер не признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения.
Расследование продолжается.
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