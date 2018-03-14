По факту исчезновения пермской школьницы возбуждено уголовное дело
Для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств ЧП.
Для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств ЧП.
Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы Виктории Кобяковой.
«Дело возбуждено по статье 105 УК РФ “Убийство”, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в
Напомним, шестиклассница пропала в Перми 12 марта утром. Около 9.30 утра она вышла из дома в посёлке Протасы и направилась в школу № 114, где обучалась в шестом классе. В школе девочка не появилась, её телефон не отвечал. Родители написали заявление в полицию. Ведётся розыск.
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