По факту исчезновения пермской школьницы возбуждено уголовное дело

«Дело возбуждено по статье 105 УК РФ “Убийство”, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Это сделано для максимально полного и всестороннего выяснения обстоятельств исчезновения ребёнка».

Напомним, шестиклассница пропала в Перми 12 марта утром. Около 9.30 утра она вышла из дома в посёлке Протасы и направилась в школу № 114, где обучалась в шестом классе. В школе девочка не появилась, её телефон не отвечал. Родители написали заявление в полицию. Ведётся розыск.