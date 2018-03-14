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10:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

По факту исчезновения пермской школьницы возбуждено уголовное дело

Для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств ЧП.

Пермские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 12-летней школьницы Виктории Кобяковой.

«Дело возбуждено по статье 105 УК РФ “Убийство”, — рассказали корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Это сделано для максимально полного и всестороннего выяснения обстоятельств исчезновения ребёнка».

Напомним, шестиклассница пропала в Перми 12 марта утром. Около 9.30 утра она вышла из дома в посёлке Протасы и направилась в школу № 114, где обучалась в шестом классе. В школе девочка не появилась, её телефон не отвечал. Родители написали заявление в полицию. Ведётся розыск.

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