Белгидромет: превышения уровня радиации возле Игналины не было
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Превышения уровня радиации вблизи Игналинской АЭС зафиксировано не было, заявили в Белгидромете в ответ на официальный запрос Sputnik.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Превышения уровня радиации вблизи Игналинской АЭС зафиксировано не было, заявили в Белгидромете в ответ на официальный запрос Sputnik.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о будто бы произошедшем на Игналинской АЭС «опасном инциденте», связанном с превышением радиационного фона. Так как прекратившая свою работу станция находится вблизи границ Беларуси, Sputnik обратился с официальным запросом в Белгидромет — организация занимается мониторингом радиационной обстановки в стране.
«В 30-ти километровой зоне влияния Игналинской АЭС на территории Беларуси расположены восемь пунктов измерений автоматической системы радиационного контроля, функционирующих в непрерывном режиме (измерения производятся один раз в 10 минут), а также центр экологического мониторинга в Браславе (измерения производятся ежедневно)», — заявили в Белгидромете.
«Уровни мощности дозы
Отдельно в Белгидромете подчеркнули: превышения не были зафиксированы и в декабре 2017-го — когда якобы и произошел «инцидент».
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