Белгидромет: превышения уровня радиации возле Игналины не было

Источник: Sputnik.by

Накануне в ряде СМИ появилась информация о будто бы произошедшем на Игналинской АЭС «опасном инциденте», связанном с превышением радиационного фона. Так как прекратившая свою работу станция находится вблизи границ Беларуси, Sputnik обратился с официальным запросом в Белгидромет — организация занимается мониторингом радиационной обстановки в стране.

«В 30-ти километровой зоне влияния Игналинской АЭС на территории Беларуси расположены восемь пунктов измерений автоматической системы радиационного контроля, функционирующих в непрерывном режиме (измерения производятся один раз в 10 минут), а также центр экологического мониторинга в Браславе (измерения производятся ежедневно)», — заявили в Белгидромете.

По данным автоматических стационарных пунктов мониторинга, радиационная обстановка на территории Беларуси, в том числе и вблизи АЭС, оставалась стабильной.

«Уровни мощности дозы гамма-излучения, радиоактивность естественных выпадений из приземного слоя атмосферы и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся многолетним значениям», — добавили собеседники Sputnik.