Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал, когда «Газпром» сможет обойтись без Украины
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Изабелла Росселлини упала в обморок на родах дочери
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
СМИ: Путин может разрушить карьеру журналистки США
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10:52 (мск), источник: Sputnik.by

Белгидромет: превышения уровня радиации возле Игналины не было

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Превышения уровня радиации вблизи Игналинской АЭС зафиксировано не было, заявили в Белгидромете в ответ на официальный запрос Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Накануне в ряде СМИ появилась информация о будто бы произошедшем на Игналинской АЭС «опасном инциденте», связанном с превышением радиационного фона. Так как прекратившая свою работу станция находится вблизи границ Беларуси, Sputnik обратился с официальным запросом в Белгидромет — организация занимается мониторингом радиационной обстановки в стране.

«В 30-ти километровой зоне влияния Игналинской АЭС на территории Беларуси расположены восемь пунктов измерений автоматической системы радиационного контроля, функционирующих в непрерывном режиме (измерения производятся один раз в 10 минут), а также центр экологического мониторинга в Браславе (измерения производятся ежедневно)», — заявили в Белгидромете.

По данным автоматических стационарных пунктов мониторинга, радиационная обстановка на территории Беларуси, в том числе и вблизи АЭС, оставалась стабильной.

«Уровни мощности дозы гамма-излучения, радиоактивность естественных выпадений из приземного слоя атмосферы и аэрозолей в воздухе соответствовали установившимся многолетним значениям», — добавили собеседники Sputnik.

Отдельно в Белгидромете подчеркнули: превышения не были зафиксированы и в декабре 2017-го — когда якобы и произошел «инцидент».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 О жизни и науке: цитаты физика Стивена Хокинга
Станет ли Меркель канцлером вновь
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Майли Сайрус обвинили в плагиате и требуют $300 млн
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского в Лондоне
Компания в США выплатит $2 млн за взятки сотруднику Росатома
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь