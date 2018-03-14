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11:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале раскрыли новое дело инсценировщиков ДТП

В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу инсценировщиков ДТП. Перед судом предстанут двое местных жителей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Обвиняемые в январе 2017 года пытались получить страховую выплату — около 222 тыс. рублей, подстроив аварию с участием своих автомобилей. Ранее расследование было приостановлено из-за того, что не было понятно, кого привлекать в качестве обвиняемого. Задержанные отрицали свое знакомство. Однако сотрудники прокуратуры с помощью детализации телефонных разговоров установили многочисленные контакты между мужчинами. В результате махинаторы признали факт инсценировки ДТП.

Обвиняемым грозит 5 лет тюрьмы по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору».

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