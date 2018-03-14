На Южном Урале раскрыли новое дело инсценировщиков ДТП
В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу инсценировщиков ДТП. Перед судом предстанут двое местных жителей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу инсценировщиков ДТП. Перед судом предстанут двое местных жителей, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Обвиняемые в январе 2017 года пытались получить страховую выплату — около 222 тыс. рублей, подстроив аварию с участием своих автомобилей. Ранее расследование было приостановлено
Обвиняемым грозит 5 лет тюрьмы по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору».
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