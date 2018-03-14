На Южном Урале раскрыли новое дело инсценировщиков ДТП

Обвиняемые в январе 2017 года пытались получить страховую выплату — около 222 тыс. рублей, подстроив аварию с участием своих автомобилей. Ранее расследование было приостановлено из-за того, что не было понятно, кого привлекать в качестве обвиняемого. Задержанные отрицали свое знакомство. Однако сотрудники прокуратуры с помощью детализации телефонных разговоров установили многочисленные контакты между мужчинами. В результате махинаторы признали факт инсценировки ДТП.