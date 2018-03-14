В Башкирии к поискам Евгения Галушева привлекут спецтехнику
К поискам 23-летнего Евгения Галушева, пропавшего после ссоры с друзьями 22 февраля, привлекут дрон, который позволит осмотреть местность с воздуха.
К поискам 23-летнего Евгения Галушева, пропавшего после ссоры с друзьями 22 февраля, привлекут дрон, который позволит осмотреть местность с воздуха.
Технику предоставит доброволец. Об этом сообщается в группе в социальных сетях «Поиск пропавших людей. Салават».
— В субботу мы едем осматривать зону поиска с дрона. После просмотра видеозаписи сразу дам знать, нашли ли мы
Напомним, житель Салавата Евгений Галушев был в Зиргане 22 февраля. Он поругался с друзьями и пошел в сторону реки Белая. Больше его никто не видел.
Особые приметы:
черная куртка, джинсы, на левой кисти татуировка «За ВДВ».
Если вы обладаете какой либо информацией о местонахождении Евгения Галушева просьба позвонить по номеру телефона 02 (стационарный телефон) или 002 (мобильный номер) либо на номер 8987−488−05−71.
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