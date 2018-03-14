В Башкирии к поискам Евгения Галушева привлекут спецтехнику

Технику предоставит доброволец. Об этом сообщается в группе в социальных сетях «Поиск пропавших людей. Салават».

— В субботу мы едем осматривать зону поиска с дрона. После просмотра видеозаписи сразу дам знать, нашли ли мы что-нибудь, — написала координатор группы Вероника Королева.

Напомним, житель Салавата Евгений Галушев был в Зиргане 22 февраля. Он поругался с друзьями и пошел в сторону реки Белая. Больше его никто не видел.

Особые приметы:

черная куртка, джинсы, на левой кисти татуировка «За ВДВ».