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11:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии к поискам Евгения Галушева привлекут спецтехнику

К поискам 23-летнего Евгения Галушева, пропавшего после ссоры с друзьями 22 февраля, привлекут дрон, который позволит осмотреть местность с воздуха.

Технику предоставит доброволец. Об этом сообщается в группе в социальных сетях «Поиск пропавших людей. Салават».

— В субботу мы едем осматривать зону поиска с дрона. После просмотра видеозаписи сразу дам знать, нашли ли мы что-нибудь, — написала координатор группы Вероника Королева.

Напомним, житель Салавата Евгений Галушев был в Зиргане 22 февраля. Он поругался с друзьями и пошел в сторону реки Белая. Больше его никто не видел.

Особые приметы:

черная куртка, джинсы, на левой кисти татуировка «За ВДВ».

Если вы обладаете какой либо информацией о местонахождении Евгения Галушева просьба позвонить по номеру телефона 02 (стационарный телефон) или 002 (мобильный номер) либо на номер 8987−488−05−71.

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