Один погиб, пятеро спасены во время пожара в жилом доме в Ростовской области

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает региональное управление МЧС, пожар начался в 1:46, на его ликвидацию у спасателей ушло 15 минут. Пламя занялось в двухэтажном жилом доме на площади в 4,5 квадратных метра.

Несмотря на относительно небольшой масштаб бедствия, во время пожара погиб пенсионер. Еще пятерых человек, находившихся в доме, удалось спасти. По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора.