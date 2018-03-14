Один погиб, пятеро спасены во время пожара в жилом доме в Ростовской области
Ночью 13 марта в Миллеровском районе Ростовской области произошла трагедия: в слободе Волошино горел дом на улице Советской, погиб мужчина.
Ночью 13 марта в Миллеровском районе Ростовской области произошла трагедия: в слободе Волошино горел дом на улице Советской, погиб мужчина.
Как сообщает региональное управление МЧС, пожар начался в 1:46, на его ликвидацию у спасателей ушло 15 минут. Пламя занялось в двухэтажном жилом доме на площади в 4,5 квадратных метра.
Несмотря на относительно небольшой масштаб бедствия, во время пожара погиб пенсионер. Еще пятерых человек, находившихся в доме, удалось спасти. По предварительным данным, возгорание началось
Спасатели в очередной раз предупреждают жителей Ростовской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Напомним, в начале года в донской столице произошел взрыв газа в квартире, в результате которого погиб хозяин жилища.
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