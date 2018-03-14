Прокуратура Петербурга проверяет информацию о поножовщине в школе
Школьник пять дней скрывал факт получения ножевого ранения.
Школьник пять дней скрывал факт получения ножевого ранения.
Прокуратура Невского района
По данным СМИ, вечером 12 марта в Детскую больницу имени Раухфуса был доставлен семиклассник с
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре
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