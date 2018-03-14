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11:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура Петербурга проверяет информацию о поножовщине в школе

Школьник пять дней скрывал факт получения ножевого ранения.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга ведет проверку по факту информации о получении ножевого ранения учеником одной из школ района от своего одноклассника. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в надзорном ведомстве. Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего.

По данным СМИ, вечером 12 марта в Детскую больницу имени Раухфуса был доставлен семиклассник с колото-резаным ранением левого бедра. Причем, как установлено, ранение было нанесено еще пять дней назад, но школьник скрывал этот факт. Медики оказали медпомощь подростку и отправили его на амбулаторное лечение, сообщив о случившемся в правоохранительные органы. По предварительным данным, школьника гимназии № 498 на улице Новоселов ранил ножом одноклассник на перемене.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

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