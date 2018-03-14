В Волгограде суд на два месяца смягчил приговор обвиняемому в убийстве

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 14 января 2017 года в Михайловке мужчина, взяв кухонный нож, пошел искать свою жену, которой уже несколько дней не было дома.

По дороге он зашел к подруге жены, работавшей продавцом в местном магазине. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Черников восемь раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Черников не признал. Михайловский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако Черников обжаловал его в апелляционном порядке и просил его оправдать.