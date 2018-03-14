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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд на два месяца смягчил приговор обвиняемому в убийстве

Волгоградский областной суд немного смягчил приговор 47-летнему жителю Михайловского района Игорю Черникову, осужденному за убийство подруги жены.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 14 января 2017 года в Михайловке мужчина, взяв кухонный нож, пошел искать свою жену, которой уже несколько дней не было дома.

По дороге он зашел к подруге жены, работавшей продавцом в местном магазине. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Черников восемь раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Черников не признал. Михайловский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако Черников обжаловал его в апелляционном порядке и просил его оправдать.

Суд оставил квалификацию действий осужденного без изменения, снизив лишь наказание. Вместо 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима девять лет и 10 месяцев.

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