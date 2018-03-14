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16:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде автовоз сбил женщину-пешехода

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек, произошло утром среды, 14 марта, в Советском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 8:30. Водитель автовоза МАЗ ехал по проспекту Университетскому в сторону Кировского района. Напротив дома № 70 он сбил 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода.

Водитель попытался предотвратить наезд, однако расстояние до пешехода оказалось слишком небольшим. Сразу же после инцидента водитель вызвал к месту инцидента сотрудников полиции и врачей «скорой помощи».

В результате ДТП пострадавших пешеход с черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибом позвоночника была доставлена в больницу. За ее жизнь и здоровье сейчас борются медики.

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