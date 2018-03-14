В Волгограде автовоз сбил женщину-пешехода

Как рассказали «КП-Волгоград» в
Водитель попытался предотвратить наезд, однако расстояние до пешехода оказалось слишком небольшим. Сразу же после инцидента водитель вызвал к месту инцидента сотрудников полиции и врачей «скорой помощи».
В результате ДТП пострадавших пешеход с
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