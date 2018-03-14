На Московском проспекте в Калининграде маршрутка столкнулась с легковушкой
Движение в районе перекрёстка с улицей Дачной затруднено. В среду, 14 марта, на Московском проспекте столкнулись микроавтобус и легковая машина. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
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