На Московском проспекте в Калининграде маршрутка столкнулась с легковушкой

На Московском проспекте в Калининграде маршрутка столкнулась с легковушкой

Движение в районе перекрёстка с улицей Дачной затруднено. В среду, 14 марта, на Московском проспекте столкнулись микроавтобус и легковая машина. Об этом рассказали очевидцы в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.