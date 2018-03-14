Автомобиль ВАЗ сгорел возле парка «Алые паруса» в Воронеже

Автомобиль ВАЗ-217230 сгорел в Левобережном районе Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. ЧП случилось в 00:57 по улице Арзамасская, 2 в среду, 14 марта.

Спасатели потушили огонь в 01:07. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали четыре спасателя и одна единица техники. Причина возникновения пожара устанавливается. В 2017 году правоохранители возбудили 77 уголовных дел о сгоревших автомобилях. До суда дошло только восемь дел, 69 остались нераскрытыми.