Автомобиль ВАЗ сгорел возле парка «Алые паруса» в Воронеже
ЧП случилось на улице Арзамасская.
ЧП случилось на улице Арзамасская.
Автомобиль ВАЗ-217230 сгорел в Левобережном районе Воронежа, сообщила
Спасатели потушили огонь в 01:07. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали четыре спасателя и одна единица техники. Причина возникновения пожара устанавливается. В 2017 году правоохранители возбудили 77 уголовных дел о сгоревших автомобилях. До суда дошло только восемь дел, 69 остались нераскрытыми.
ГУ МЧС России по Воронежской области напомнило: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб: 112 или 101. Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области: 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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