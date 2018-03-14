Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Глухая девочка со своей кукольной копией растрогала соцсети
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
Поклонники обсуждают изменившуюся внешность Даны Борисовой
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
12:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль ВАЗ сгорел возле парка «Алые паруса» в Воронеже

ЧП случилось на улице Арзамасская.

Автомобиль ВАЗ-217230 сгорел в Левобережном районе Воронежа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. ЧП случилось в 00:57 по улице Арзамасская, 2 в среду, 14 марта.

Спасатели потушили огонь в 01:07. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание ликвидировали четыре спасателя и одна единица техники. Причина возникновения пожара устанавливается. В 2017 году правоохранители возбудили 77 уголовных дел о сгоревших автомобилях. До суда дошло только восемь дел, 69 остались нераскрытыми.

ГУ МЧС России по Воронежской области напомнило: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб: 112 или 101. Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области: 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Строительство обхода Лосево под Воронежем в 2018 году обойдется в 14 млрд рублей
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь