Двое экс-полицейских в Богородском районе Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в продаже личных данных

По версии следствия 30-летний оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Богородскому району в 2015 году организовал незаконную передачу информации из ведомственной базы данных МВД. В 2016 году он привлек к совершению преступления своего младшего брата, также занимавшего должность оперуполномоченного угро. Согласно информации, обвиняемые систематически передавали данные через интернет за денежное вознаграждение. Их доход составил более 700 тысяч рублей.
Вину обвиняемые признали. Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено в Богородский городской суд.
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