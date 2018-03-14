Двое экс-полицейских в Богородском районе Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в продаже личных данных

По версии следствия 30-летний оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Богородскому району в 2015 году организовал незаконную передачу информации из ведомственной базы данных МВД. В 2016 году он привлек к совершению преступления своего младшего брата, также занимавшего должность оперуполномоченного угро. Согласно информации, обвиняемые систематически передавали данные через интернет за денежное вознаграждение. Их доход составил более 700 тысяч рублей.