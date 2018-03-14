«Не дождался отец доченьку»: в аварии под Уфой погибла молодая невеста

12 марта на трассе неподалеку от поселка Нагаево произошла авария со смертельным исходом. В ДТП погибла молодая 20-летняя жительница Казани, которая вместе с женихом ехала в гости к своим родителям, проживающим в Челябинской области. У отца девушки должен был быть день рождения, и дочь ехала поздравить любимого папочку с праздником.

Только вот на пути у молодых оказался снегоуборочный КамАЗ. Многотонный грузовик попросту не был заметен в густом облаке пыли, и автомобиль, принадлежащий молодым, влетел в него на полной скорости…

— Регина была очень общительной и жизнерадостной девушкой, — рассказывает родственник погибшей Дамил Б. — Она училась в университете на заочном отделении на юриста. А раньше даже работала в полиции секретарем. Еще в последнее время всерьез увлеклась ногтевым дизайном, очень хорошо у нее это получалось.

— Все были пристегнуты, — уточняет Дамил Б. — Водитель выжил только благодаря подушке безопасности, а вот у Регины ее не было. Мы не виним ни в чем парня — к нему у нас нет никаких претензий.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ СНЕГОУБОРЩИК?

Свидетели ДТП утверждают, что на месте происшествия из-за работы дорожных служб стояла практически нулевая видимость, и КамАЗ просто нельзя было заметить.

— Приезжал чуть раньше, там грязь мели, пыли стояла столбом, видимость нулевая — вот и результат! — говорит Артур И.

Водитель автомобиля, 22-летний житель Казани, отделался парой царапин и несколькими ушибами. Смертельный удар пришелся на Регину.

— Мы с другом первые подъехали на место ДТП и начали оказывать помощь, — рассказывает очевидец Данис С. — Мы отрезали ремни безопасности, вытащили пассажиров и начали тушить загоревшую машину. Когда вытаскивали девушку, она уже была мертва.