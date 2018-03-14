Генпрокуратура опровергла задержание Фархода Мамажонова

Источник: Uzdaily.uz

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Ведомство отметило, что ранее в интернете была распространена информация о задержании и изъятии имущества Фархода Мамажонова по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадырова.

Генеральная прокуратура сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

InFinBANK 12 марта также заявил, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий.