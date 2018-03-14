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12:44 (мск), источник: Uzdaily.uz

Генпрокуратура опровергла задержание Фархода Мамажонова

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла задержание и изъятие имущества Фархода Мамажонова, который является акционером InFinBANK.

Источник: Uzdaily.uz
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Ведомство отметило, что ранее в интернете была распространена информация о задержании и изъятии имущества Фархода Мамажонова по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадырова.

Генеральная прокуратура сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

InFinBANK 12 марта также заявил, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий.

«Информация может быть подтверждена при направлении соответствующего официального запроса в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан и Центральный Банк Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.

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