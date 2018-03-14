Генпрокуратура опровергла задержание Фархода Мамажонова
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла задержание и изъятие имущества Фархода Мамажонова, который является акционером InFinBANK.
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла задержание и изъятие имущества Фархода Мамажонова, который является акционером InFinBANK.
Ведомство отметило, что ранее в интернете была распространена информация о задержании и изъятии имущества Фархода Мамажонова по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Рашитжона Кадырова.
Генеральная прокуратура сообщила, что данная информация не соответствует действительности.
InFinBANK 12 марта также заявил, что в банке не проводится
«Информация может быть подтверждена при направлении соответствующего официального запроса в Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан и Центральный Банк Республики Узбекистан», — говорится в заявлении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.