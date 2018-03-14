В Ростове-на-Дону автомобиль без водителя врезался в патрульную машину ДПС
Курьезный случай с автомобилем обсуждают ростовчане в социальных сетях.
Курьезный случай с автомобилем обсуждают ростовчане в социальных сетях.
Неприятное ЧП произошло днем 13 марта в районе переулка Днепровский.
Как рассказал очевидец, водитель автомобиля Lanos припарковался, но забыл поставить свою иномарку на ручник, и та скатилась обратно на проезжую часть. Аварии не дали случиться сотрудники ДПС, правда, неожиданным способом: неуправляемый автомобиль врезался в патрульную машину.
Под фото с места ДТП ростовчане оставили множество ироничных комментариев.
— Очень даже повезло! Скатился бы в любую другую машину, пришлось бы вызывать ДПС, и торчать там. А так — сразу оформят! — написал пользователь сети Вячеслав.
— Надеюсь, ударил того, кто меня прав лишил на Вятской три месяца назад, — добавил пользователь Андрей.
А один адвокат в комментариях даже пообещал водителю Lanos бесплатную юридическую помощь в разбирательстве этого случая.
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