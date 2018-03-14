В колонию Новочеркасска пытались передать наркотики в фаршированном перце
Сотрудники колонии в Новочеркасске нашли несколько свертков в фаршированном перце, переданном заключенному. В свертках оказалась растительная масса и 15 капсул с веществом
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Сотрудники колонии в Новочеркасске нашли несколько свертков в фаршированном перце, переданном заключенному. В свертках оказалась растительная масса и 15 капсул с веществом
Как сказано в сообщении, женщина пришла на свидание к мужу, находящемуся в колонии. При досмотре ее вещей сотрудники колонии нашли два свертка с растительной массой зеленого цвета весом около 10 грамм и 15 капсул
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