В колонию Новочеркасска пытались передать наркотики в фаршированном перце

Как сказано в сообщении, женщина пришла на свидание к мужу, находящемуся в колонии. При досмотре ее вещей сотрудники колонии нашли два свертка с растительной массой зеленого цвета весом около 10 грамм и 15 капсул красно-белого цвета (предположительно наркотического содержания). Свертки были спрятаны в фаршированном перце. Изъятые вещества и задержанную женщину передали в правоохранительные органы.