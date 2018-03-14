Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Путин высказался о возможности возврата Крыма Украине
Пенсии обещают пересчитать: кому повезет сейчас
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
13:17 (мск), источник: Городской репортер

В колонию Новочеркасска пытались передать наркотики в фаршированном перце

Сотрудники колонии в Новочеркасске нашли несколько свертков в фаршированном перце, переданном заключенному. В свертках оказалась растительная масса и 15 капсул с веществом красно-белого цвета — предполагается, что это наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, женщина пришла на свидание к мужу, находящемуся в колонии. При досмотре ее вещей сотрудники колонии нашли два свертка с растительной массой зеленого цвета весом около 10 грамм и 15 капсул красно-белого цвета (предположительно наркотического содержания). Свертки были спрятаны в фаршированном перце. Изъятые вещества и задержанную женщину передали в правоохранительные органы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь