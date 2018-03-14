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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейский, сбивший девочку на «зебре», попал на видео в Ростове-на-Дону

В социальной сети появилось видео ДТП, которое произошло в западном жилом массиве Ростова-на-Дону.

Там вечером 4 марта полицейский сбил девочку на пешеходном переходе. На ролике видно, что ребенок неожиданно выскочил прямо перед машиной, упал от удара, но быстро поднялся и побежал на другую сторону дороги.

— Девочка не убедилась, что ее пропускают. К счастью, отделалась всего лишь легкими ушибами. Сотрудник полиции, находившийся за рулем, был трезв. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

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Обсуждая видео, пользователи интернета пишут, что в произошедшем виноват не только полицейский, но и автомобилист, который припарковал свою машину прямо у пешеходного перехода. Мол, из-за нее ни девочка, ни водитель в форме не увидели друг друга.

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