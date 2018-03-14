Полицейский, сбивший девочку на «зебре», попал на видео в Ростове-на-Дону

Там вечером 4 марта полицейский сбил девочку на пешеходном переходе. На ролике видно, что ребенок неожиданно выскочил прямо перед машиной, упал от удара, но быстро поднялся и побежал на другую сторону дороги.

— Девочка не убедилась, что ее пропускают. К счастью, отделалась всего лишь легкими ушибами. Сотрудник полиции, находившийся за рулем, был трезв. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

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