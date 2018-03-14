В промзоне Петербурга вспыхнул крупный пожар
Петербургские спасатели тушат крупный пожар в промзоне по адресу Балтийская улица, 66.
Петербургские спасатели тушат крупный пожар в промзоне по адресу Балтийская улица, 66.
Утром очевидцы увидели яркую вспышку и высокий столб пламени, поднимавшийся из складского здания.
Как сообщает
Сведений о пострадавших не поступало, с огнем борются 37 спасателей и семь спецмашин.
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