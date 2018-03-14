В промзоне Петербурга вспыхнул крупный пожар

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 10.15. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля четырехэтажного здания площадью 20 на 15 метров, при этом площадь пожара составляет всего 20 квадратных метров.