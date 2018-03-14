Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
Убийца российских С-400 готовится выйти на арену
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Полонский о Собчак: Это судьба любого предателя
Путин: США нагло обманули Россию
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Найден самый маленький гостиничный номер в мире
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
13:29 (мск), источник: "Российская газета"

В промзоне Петербурга вспыхнул крупный пожар

Петербургские спасатели тушат крупный пожар в промзоне по адресу Балтийская улица, 66.

Источник: РИА "Новости"

Утром очевидцы увидели яркую вспышку и высокий столб пламени, поднимавшийся из складского здания.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 10.15. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля четырехэтажного здания площадью 20 на 15 метров, при этом площадь пожара составляет всего 20 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало, с огнем борются 37 спасателей и семь спецмашин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия и Беларусь обсудили борьбу с терроризмом и подготовку к ЧМ-2018
Студенческие спектакли идут при переполненных залах
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Сноуден сообщил об участии нового директора ЦРУ в пытках
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь