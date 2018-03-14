В Самаре вынесен приговор рецидивисту, ограбившему 14-летнюю девушку

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 12 июня 2017 года, в 17:30, у дома № 128 по улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе Самары, молодой человек вырвал из рук 14-летней девушки сотовый телефон стоимостью свыше пяти тысяч рублей и скрылся.