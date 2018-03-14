В Самаре вынесен приговор рецидивисту, ограбившему 14-летнюю девушку
Грабитель отправлен в колонию строгого режима.
Грабитель отправлен в колонию строгого режима.
В Самаре вынесен приговор ранее судимому 25-летнему мужчине, обвиняемому в открытом хищении чужого имущества, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что 12 июня 2017 года, в 17:30, у дома № 128 по улице
В суде подсудимый вину признал полностью.
Суд, признав подсудимого виновным, с учетом рецидива, приговорил его к двум годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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