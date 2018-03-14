Молдавского фермера подозревают в контрабанде и незаконной продаже сельскохозяйственной техники.

По данным следствия, он продал на территории Украины трактор, за который получил от государства субсидии и по закону должен был использовать его в своем хозяйстве по меньшей мере три года.



По информации пограничной полиции, трактор провезли через границу в объезд контрольно-пропускных пунктов и обнаружили на поле в соседней стране.