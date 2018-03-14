Молдавского фермера подозревают в контрабанде и незаконной продаже сельскохозяйственной техники
Молдавского фермера подозревают в контрабанде и незаконной продаже сельскохозяйственной техники.
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Молдавского фермера подозревают в контрабанде и незаконной продаже сельскохозяйственной техники.
По данным следствия, он продал на территории Украины трактор, за который получил от государства субсидии и по закону должен был использовать его в своем хозяйстве по меньшей мере три года.
По информации пограничной полиции, трактор провезли через границу в объезд
Схему раскрыла Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно Пограничной полицией и украинской прокуратурой.
Всем участникам преступления грозит до десяти лет тюрьмы.
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