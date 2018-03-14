В Нытвенском районе обнаружили 17 бесхозных скотомогильников и биотермических ям.

«После обнаружения нарушений прокуратура района обратилась в Нытвенский районный суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Правительство Пермского края принять имущество в собственность субъекта», — пояснили в прокуратуре.