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12:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Нытвенском районе обнаружили 17 бесхозных скотомогильников

Прокуратура требует через суд принять имущество в собственность Пермского края.

В Нытвенском районе обнаружили 17 бесхозных скотомогильников и биотермических ям.

Бесхозное имущество выявила прокуратура Нытвенского района, проверяя исполнение законодательства охраны окружающей среды.

«После обнаружения нарушений прокуратура района обратилась в Нытвенский районный суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Правительство Пермского края принять имущество в собственность субъекта», — пояснили в прокуратуре.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

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