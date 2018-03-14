В Нытвенском районе обнаружили 17 бесхозных скотомогильников
Прокуратура требует через суд принять имущество в собственность Пермского края.
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Прокуратура требует через суд принять имущество в собственность Пермского края.
В Нытвенском районе обнаружили 17 бесхозных скотомогильников и биотермических ям.
Бесхозное имущество выявила прокуратура Нытвенского района, проверяя исполнение законодательства охраны окружающей среды.
«После обнаружения нарушений прокуратура района обратилась в Нытвенский районный суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Правительство Пермского края принять имущество в собственность субъекта», — пояснили в прокуратуре.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
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