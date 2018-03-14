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12:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске сугроб помешал угнать машину

Похитители выгнали «Оку» из гаража пенсионера, но не смогли далеко уехать.

Так, 64-летний житель Центрального округа сообщил полицейским об ограблении своего гаража. Ночью неизвестные похитили у него перфоратор, шуруповерт и пилу общей стоимостью 32 тысячи рублей.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что гараж был не заперт. Неподалеку от него нашли автомобиль ВАЗ-11113, принадлежащий пенсионеру.

Вскоре следователь установил личности преступников в пункте приема вторсырья, куда они сдали награбленное. Похитителей задержали, ими оказались два ранее судимых 34-летних омича.

Пресс-служба УМВД России по городу Омску:

 — Как стало известно следователю, злоумышленники специально приехали ночью из городка Нефтяников на улицу Сурикова, чтобы совершить преступление.

Вытащив из открытого гаража инструменты, мужчины решили для их перевозки использовать стоявший там же автомобиль. Однако водитель не справился с управлением и въехал в ближайший сугроб.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».

Автомобиль уже возвращен владельцу, а вот местонахождение инструментов еще предстоит выяснить, поскольку в пункте приема их успели перепродать.

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