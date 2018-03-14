В Самарской области поймали главаря банды, которая заработала на наркотиках 13 млн рублей
Участникам банды грозит до 20 лет лишения свободы.
Участникам банды грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники самарской полиции задержали 32-летнего жителя города Энгельса Саратовской области. Мужчина подозревается в том, что он создал
Под данным правоохранителей, банда успела «заработать» на продаже наркотиков более 12,8 млн рублей. В феврале членов преступной группы задержали. В ходе обысков стражи порядка нашли у них более 3 кг синтетических наркотиков.
В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статьям 210−1 и 210−2 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем». Участникам банды грозит до 20 лет лишения свободы.
«В отношении семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские продолжают следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех участников группы и дохода, добытого преступным путем», — сообщили в
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