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13:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области поймали главаря банды, которая заработала на наркотиках 13 млн рублей

Участникам банды грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники самарской полиции задержали 32-летнего жителя города Энгельса Саратовской области. Мужчина подозревается в том, что он создал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу 7 безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 30 лет.

Под данным правоохранителей, банда успела «заработать» на продаже наркотиков более 12,8 млн рублей. В феврале членов преступной группы задержали. В ходе обысков стражи порядка нашли у них более 3 кг синтетических наркотиков.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статьям 210−1 и 210−2 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем». Участникам банды грозит до 20 лет лишения свободы.

«В отношении семерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейские продолжают следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления всех участников группы и дохода, добытого преступным путем», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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