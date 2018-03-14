Пьяный лихач зарылся в снег, уходя от погони в Черемхово
Нарушителя все же нашли и задержали сотрудники ГИБДД.
Нарушителя все же нашли и задержали сотрудники ГИБДД.
Ночью 14 марта пьяный житель Черемхово разъезжал по городу на большой скорости. Его заметили сотрудники ГИБДД и попытались остановить, но автомобиль «Субару Форестер» только помчался быстрее. Началась погоня.
Водитель попал в ловушку, доехав до железнодорожного переезда с закрытым шлагбаумом. Пришлось выпрыгнуть из автомобиля и бежать на своих двоих. Потом изобретательный лихач залез на крышу первой попавшейся постройки, зарылся в снегу и притих. Но провести полицейских у него не вышло — буквально через пару минут нарушителя нашли.
— 35-летнего мужчину задержали, его привлекли к административной ответственности, — рассказывают в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.