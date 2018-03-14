Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
Убийца российских С-400 готовится выйти на арену
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
14:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный лихач зарылся в снег, уходя от погони в Черемхово

Нарушителя все же нашли и задержали сотрудники ГИБДД.

Ночью 14 марта пьяный житель Черемхово разъезжал по городу на большой скорости. Его заметили сотрудники ГИБДД и попытались остановить, но автомобиль «Субару Форестер» только помчался быстрее. Началась погоня.

Водитель попал в ловушку, доехав до железнодорожного переезда с закрытым шлагбаумом. Пришлось выпрыгнуть из автомобиля и бежать на своих двоих. Потом изобретательный лихач залез на крышу первой попавшейся постройки, зарылся в снегу и притих. Но провести полицейских у него не вышло — буквально через пару минут нарушителя нашли.

— 35-летнего мужчину задержали, его привлекли к административной ответственности, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Лихачу придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа и от полутора до двух лет ездить на пассажирском месте, так как на это время его лишат водительских прав.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 2,9%
За год на орбите, астронавт Скотт Келли изменился генетически
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Сноуден сообщил об участии нового директора ЦРУ в пытках
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь