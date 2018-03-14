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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Отчима пропавшей в Сочи девочки объявили в розыск

СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Отчим девочки, пропавшей во вторник в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, перестал выходить на связь, в связи с чем мужчина объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию.

По информации регионального управления МВД, в настоящее время в целом в поисках ребёнка задействованы более 1000 человек. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Сотрудниками полиции также устанавливается местонахождение отчима несовершеннолетней, который заявил в полицию о пропаже девочки, и позже перестал выходить на связь», — сообщил собеседник агентства.

Как говорится в ориентировке, пропавший Шахмирзаев Мурад Мирза Оглы, 1989 года рождения.

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