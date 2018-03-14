Отчима пропавшей в Сочи девочки объявили в розыск
СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Отчим девочки, пропавшей во вторник в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи, перестал выходить на связь, в связи с чем мужчина объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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