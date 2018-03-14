Отчима пропавшей в Сочи девочки объявили в розыск

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в районе села Бестужевское в Адлерском районе Сочи пропала девочка. По сообщению МЧС, родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка во вторник с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию.

По информации регионального управления МВД, в настоящее время в целом в поисках ребёнка задействованы более 1000 человек. Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Сотрудниками полиции также устанавливается местонахождение отчима несовершеннолетней, который заявил в полицию о пропаже девочки, и позже перестал выходить на связь», — сообщил собеседник агентства.