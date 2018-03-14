В Воронеже полиция опровергла фейковую новость о нападении педофила на 14-летнюю школьницу

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали информацию о нападении педофила на школьницу. По данным очевидцев, неизвестный мужчина напал на девочку на улице Берег реки Дона во вторник, 13 марта. В полиции корреспонденту РИА «Воронеж» подтвердили, что проводят проверку по заявлению отца девочки. При этом силовики заверили, что мужчина не пытался изнасиловать ребенка.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, заявление от отца 14-летней девочки поступило в 14:40 во вторник, 13 марта. Инцидент произошел в микрорайоне Тенистом. Мужчина рассказал, что вслед за его дочерью в лифт зашел неизвестный молодой человек. Он «испугал» ребенка. Школьница выбежала из лифта, отправилась домой и все рассказала родителям.

— Полиция проводит проверку по заявлению мужчины. Никаких противоправных действий в отношении школьницы не совершали, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Информация о нападении педофила оказалась фейковой. При этом в соцсетях распространяют фото с камеры видеонаблюдения, на котором видно лицо предполагаемого «насильника».