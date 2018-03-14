Трое жителей Южного Урала признаны виновными в экстремизме
Трое жителей Челябинской области осуждены за распространение экстремистской информации в соцсетях.
Трое жителей Челябинской области осуждены за распространение экстремистской информации в соцсетях.
В Златоусте 19-летний молодой человек разместил на странице в социальной сети аудиофайл песни, признанной экстремистским материалом — ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев. В Трехгорном местный житель на своей странице в социальной сети в открытом доступе разместил видеозаписи экстремистского характера, которые содержат публичное демонстрирование нацистской символики — ему назначен штраф.
В Чебаркуле житель города разместил в открытом доступе на своей персональной странице в социальной сети 6 аудиозаписей, включенных в Федеральный список экстремистских материалов — ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
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