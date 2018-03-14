Две пассажирских маршрутки столкнулись с грузовиком в Воронеже: 6 человек пострадали

В Воронеже произошло тройное ДТП с участием пассажирских ПАЗов № 120, 10а и грузовой ГАЗели. Автомобили столкнулись возле дома 33а на набережной Максима Горького в 9:45 среды, 14 марта. За медицинской помощью обратились шесть человек, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городском управлении ОБДПС ГИБДД.

По предварительным данным, 35-летний водитель ПАЗа маршрута № 10 столкнулся с пассажирской маршруткой № 120 под управлением 32-летнего воронежца. От удара ПАЗ маршрута № 120 отбросило в сторону и он врезался в грузовик, за рулем которого находился 25-летний мужчина.