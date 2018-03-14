Осужден водитель автобуса, по вине которого пострадали пассажиры

25 октября 2017 года осужденный управлял автобусом № 4. В районе дома № 7 по улице Революции он потерял контроль над управлением и наехал на препятствия — бордюрный камень и столб.

В результате ДТП одна из пассажирок серьезно пострадала, еще шесть человек получили другие травмы.

Суд приговорил виновного к году ограничения свободы. Заниматься работой, связанной с вождением, ему нельзя шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.