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13:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «Галерея»

В Краснодаре днем эвакуировали торгово-развлекательный центр «Галерея» на улице Головатого.

Источник: ЮГА.ру

Об эвакуации Юга.ру сообщили сотрудники ТРЦ.

Информация об этом есть и в соцсетях.

Причина эвакуации неизвестна.

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