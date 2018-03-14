В Краснодаре эвакуировали ТРЦ «Галерея»
В Краснодаре днем эвакуировали
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В Краснодаре днем эвакуировали
Об эвакуации Юга.ру сообщили сотрудники ТРЦ.
Информация об этом есть и в соцсетях.
Причина эвакуации неизвестна.
Галерею эвакуируют. Вечная классика.— Туподар—Краснодар (@typodar) 14 марта 2018 г.
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