В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек
ЧП случилось 8 марта на заводе «Кубанские масла». Около четырех часов утра рабочая смена находилась в здании, как вдруг в одном из цехов случился сильный хлопок.
ЧП случилось 8 марта на заводе «Кубанские масла». Около четырех часов утра рабочая смена находилась в здании, как вдруг в одном из цехов случился сильный хлопок.
Шесть рабочих получили травмы и были госпитализированы. Сейчас двоих уже выписали из больницы, а еще двух срочно отвезли в краевую клиническую больницу в Краснодар. У них 30% и 60% ожоги тела. Пока они находятся в очень тяжелом состоянии.
Следственный комитет Кубани возбудил по этому факту уголовное дело.
— Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ, — прокомментировали сайту kuban.kp.ru в СУ СК России по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи выясняют точные причины и обстоятельства случившегося, проверяют сотрудников, которые отвечают на этом заводе за обеспечение техники безопасности. После проверки правоохранители примут процессуальное решение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.