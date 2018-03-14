В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек

Шесть рабочих получили травмы и были госпитализированы. Сейчас двоих уже выписали из больницы, а еще двух срочно отвезли в краевую клиническую больницу в Краснодар. У них 30% и 60% ожоги тела. Пока они находятся в очень тяжелом состоянии.