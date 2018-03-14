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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тбилисском районе из-за хлопка на маслозаводе пострадали шесть человек

ЧП случилось 8 марта на заводе «Кубанские масла». Около четырех часов утра рабочая смена находилась в здании, как вдруг в одном из цехов случился сильный хлопок.

Источник: Комсомольская правда

Шесть рабочих получили травмы и были госпитализированы. Сейчас двоих уже выписали из больницы, а еще двух срочно отвезли в краевую клиническую больницу в Краснодар. У них 30% и 60% ожоги тела. Пока они находятся в очень тяжелом состоянии.

Следственный комитет Кубани возбудил по этому факту уголовное дело.

— Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ, — прокомментировали сайту kuban.kp.ru в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи выясняют точные причины и обстоятельства случившегося, проверяют сотрудников, которые отвечают на этом заводе за обеспечение техники безопасности. После проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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