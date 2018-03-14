Под Волгоградом незаконно захватили 40 га государственного заказника

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, администрация Михайловки заключила с гражданином В. Н. Усовым договор аренды земельного участка. Однако полномочий на совершение такой сделки у властей не было, что впрочем их не смутило.