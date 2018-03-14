Под Волгоградом незаконно захватили 40 га государственного заказника
Михайловский районный суд по иску прокуратуры вернул в собственность России 40 га заказника «Раздорский» в Волгоградской области.
Михайловский районный суд по иску прокуратуры вернул в собственность России 40 га заказника «Раздорский» в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что недавно прокуратура вернула в собственность государства еще 15 гектаров земельного участка, расположенного на территории заказника регионального значения «Раздорский». Администрация Михайловки ранее передала его ИП Дюсалиеву на 49 лет.
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