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13:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом незаконно захватили 40 га государственного заказника

Михайловский районный суд по иску прокуратуры вернул в собственность России 40 га заказника «Раздорский» в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, администрация Михайловки заключила с гражданином В. Н. Усовым договор аренды земельного участка. Однако полномочий на совершение такой сделки у властей не было, что впрочем их не смутило.

Напомним, что недавно прокуратура вернула в собственность государства еще 15 гектаров земельного участка, расположенного на территории заказника регионального значения «Раздорский». Администрация Михайловки ранее передала его ИП Дюсалиеву на 49 лет.

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