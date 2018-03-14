Минчанин погиб от удара током при ремонте микроволновки

Источник: БЕЛТА

Обстоятельства гибели 30-летнего мужчины выясняют столичные следователи.

Читайте также Житель Ивацевичского района погиб при валке леса

«Установлено, что 12 марта около 14.30 мужчина в своей квартире в Минске стал ремонтировать микроволновую печь, не отключив от электрической сети. В ходе манипуляций после снятия корпуса с использованием отвертки он был травмирован током», — сказала Марина Дранькова.

В это время в другой комнате находился его брат. Он вызвал скорую помощь. Однако спасти мужчину не удалось.

Проверку проводит Октябрьский (Минска) районный отдел СК. Следователи и столичные специалисты ГКСЭ провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы, опрошены родственники погибшего.