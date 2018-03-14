Вместе с 12-летней пермской школьницей пропал 14-летний подросток
Следователи обращаются ко всем, кому
Следователи обращаются ко всем, кому
Пермские следователи сообщили о том, что вместе в 12-летней школьницей Викторией Кобяковой пропал и 14-летний подросток Георгий Монин. Они оба учились в 114 пермской школе. Девочка ушла из дома 12 марта в 9.30, она направлялась в школу, но на уроках не появилась. При себе у девочки была сумка коричневого цвета, денег и телефона не было.
В этот же день пропал и 14-летний Георгий Монин. Утром мама пропавшего подростка ушла на работу, а восьмиклассник, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако на уроках он в этот день тоже не появился. До сих пор его место нахождение никому не известно. Его сотовый телефон находится вне зоны действия. По словам мамы, при себе у него были рюкзак и 130 рублей.
«Для максимально оперативного и всестороннего выяснения всех обстоятельств по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления “Убийство двух малолетних лиц”, — сообщили в
По имеющимся данным, Георгий и Виктория встречались.
Сегодня, 14 марта пермские волонтёры выйдет на поиски пропавших детей. Сбор в 15.00 на ул. Старцева, 140 а (возле храма).
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