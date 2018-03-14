Вместе с 12-летней пермской школьницей пропал 14-летний подросток

Пермские следователи сообщили о том, что вместе в 12-летней школьницей Викторией Кобяковой пропал и 14-летний подросток Георгий Монин. Они оба учились в 114 пермской школе. Девочка ушла из дома 12 марта в 9.30, она направлялась в школу, но на уроках не появилась. При себе у девочки была сумка коричневого цвета, денег и телефона не было.

В этот же день пропал и 14-летний Георгий Монин. Утром мама пропавшего подростка ушла на работу, а восьмиклассник, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако на уроках он в этот день тоже не появился. До сих пор его место нахождение никому не известно. Его сотовый телефон находится вне зоны действия. По словам мамы, при себе у него были рюкзак и 130 рублей.

«Для максимально оперативного и всестороннего выяснения всех обстоятельств по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления “Убийство двух малолетних лиц”, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Следователи обращаются к жителям Перми и Пермского края за помощью в розыске детей. Все, кто располагает информацией о местонахождении школьников и об обстоятельствах их исчезновения, могут сообщить по телефонам в Перми: 249−54−55, 263−31−10, 263−43−00, 8−922−24−10−100 или 02. Анонимность сообщений гарантируется».

По имеющимся данным, Георгий и Виктория встречались.