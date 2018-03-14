Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор: 10 лет лишения свободы

Источник: Tengrinews

Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Больше четырех месяцев длилось судебное разбирательство. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО «Байтерек DEVELOPMENT», предприниматели и представители строительных компаний. Уголовное дело рассматривалось по двум эпизодам.

Первый — строительство стекольного завода в Кызылорде. Согласно обвинению, Бишимбаев получил взятку в размере двух миллионов долларов от предпринимателя за участие в строительстве крупного объекта. Также, по версии следствия, более миллиарда тенге было похищено при строительстве стекольного завода.

Еще одно обвинение экс-министру было предъявлено по статье «Получение взятки» по эпизоду дела «Байтерек DEVELOPMENT». Речь идет о строительстве доступного жилья по программе «Нурлы жол».

По версии следствия, Бишимбаев получил взятки от представителей строительных компаний, участвовавших в строительстве арендного жилья. По материалам дела, на полученные «откаты» Бишимбаеву был построен загородный дом под Астаной стоимостью 293 тысячи долларов.

В суде Куандык Бишимбаев вину не признал и заявил, что не получал взяток. В своей последней речи перед судом экс-министр попросил прощения у своей семьи, Президента и казахстанцев. Куандык Бишимбаев находился под арестом больше года.