Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Звезда «Большой перемены» рассказала, как простила мужу измену
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
13:13 (мск), источник: Tengrinews

Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор: 10 лет лишения свободы

Судья Адильхан Шайхисламов вынес приговор экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Читайте также
«Мне нечего стыдиться». Бишимбаев выступил с последним словом в суде

Больше четырех месяцев длилось судебное разбирательство. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО «Байтерек DEVELOPMENT», предприниматели и представители строительных компаний. Уголовное дело рассматривалось по двум эпизодам.

Первый — строительство стекольного завода в Кызылорде. Согласно обвинению, Бишимбаев получил взятку в размере двух миллионов долларов от предпринимателя за участие в строительстве крупного объекта. Также, по версии следствия, более миллиарда тенге было похищено при строительстве стекольного завода.

Еще одно обвинение экс-министру было предъявлено по статье «Получение взятки» по эпизоду дела «Байтерек DEVELOPMENT». Речь идет о строительстве доступного жилья по программе «Нурлы жол».

По версии следствия, Бишимбаев получил взятки от представителей строительных компаний, участвовавших в строительстве арендного жилья. По материалам дела, на полученные «откаты» Бишимбаеву был построен загородный дом под Астаной стоимостью 293 тысячи долларов.

В суде Куандык Бишимбаев вину не признал и заявил, что не получал взяток. В своей последней речи перед судом экс-министр попросил прощения у своей семьи, Президента и казахстанцев. Куандык Бишимбаев находился под арестом больше года.

Куандыку Бишимбаеву 37 лет. Он один из первых молодых «болашакеров», кто стал министром, возглавив в 2016 году Министерство нацэкономики. До этого был председателем правления нацхолдинга «Байтерек» и помощником Президента РК.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор: 10 лет лишения свободы
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Британии в возрасте 76 лет скончался ученый Стивен Хокинг
Каши переел. Что стало с самым сильным мальчиком в мире
ВЭБ назвал сроки повышения пенсионного возраста в России
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
Как эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с харрасментом
В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту
Спорт
«Для МЮ не случилось ничего нового»: обзор матчей 1/8 финала ЛЧ Английский "Манчестер Юнайтед" вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив на поле легендарного "Олд Траффорда" испанской "Севилье"
Авто
В ожидании премьеры: 5 фактов о новом Volkswagen Touareg Следующее поколение внедорожника Volkswagen вот-вот рассекретят — это случится 23 марта в Пекине. А пока фольксвагеновцы устроили в Испании закрытый предпоказ: прототипы в лёгком камуфляже и немного езды по асфальту
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка Певица хочет вновь стать матерью.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь