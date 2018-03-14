Из омского лицея эвакуировали детей
Никто из учителей и учащихся не пострадал.
Никто из учителей и учащихся не пострадал.
Из омского лицея № 166 зазвучала пожарная сигнализация всех находившихся в помещении экстренно эвакуировали. Как выяснилось позже, никакой угрозы для людей не было — омские спасатели проводили плановые учения.
— Согласно сценарию возгорание произошло в помещении одного из учебных классов второго этажа
Всего были эвакуированы 253 ученика и 17 преподавателей. Причем с задачей удалось справиться вдвое быстрее отведенных для этого нормативов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.