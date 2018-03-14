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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Из омского лицея эвакуировали детей

Никто из учителей и учащихся не пострадал.

Из омского лицея № 166 зазвучала пожарная сигнализация всех находившихся в помещении экстренно эвакуировали. Как выяснилось позже, никакой угрозы для людей не было — омские спасатели проводили плановые учения.

— Согласно сценарию возгорание произошло в помещении одного из учебных классов второго этажа из-за короткого замыкания электропроводки. О происшествии незамедлительно были оповещены оперативные службы спасения города, — рассказала представитель управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Жанна Гаак. — Как и положено, ответственные за пожарную безопасность оперативно отключили здание от источников электроэнергии Учитывая обстановку, было принято решение о немедленной эвакуации людей.

Всего были эвакуированы 253 ученика и 17 преподавателей. Причем с задачей удалось справиться вдвое быстрее отведенных для этого нормативов.

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