Из омского лицея эвакуировали детей

Из омского лицея № 166 зазвучала пожарная сигнализация всех находившихся в помещении экстренно эвакуировали. Как выяснилось позже, никакой угрозы для людей не было — омские спасатели проводили плановые учения.

— Согласно сценарию возгорание произошло в помещении одного из учебных классов второго этажа из-за короткого замыкания электропроводки. О происшествии незамедлительно были оповещены оперативные службы спасения города, — рассказала представитель управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Жанна Гаак. — Как и положено, ответственные за пожарную безопасность оперативно отключили здание от источников электроэнергии Учитывая обстановку, было принято решение о немедленной эвакуации людей.