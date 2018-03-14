Жительница Югры обманула пенсионерок Башкирии на 200 тысяч рублей
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы города Югра
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы города Югра
По версии следствия, обвиняемая с февраля 2016 по ноябрь 2017 года знакомилась с женщинами в возрасте от 73 до 90 лет. Она рассказывала им о своих проблемах, что якобы приехала из другого города к мужу, который лежит в больнице, и ей необходимо найти квартиру для проживания на несколько дней. Втираясь в доверие, она, якобы для срочной операции мужу, брала в долг у потерпевших деньги — суммы варьировались от восьми до 68 тысяч рублей. Для убедительности аферистка под видом дорогостоящих ювелирных изделий оставляла пенсионеркам в залог бижутерию.
По информации прокуратуры Уфы, от действий обвиняемой пострадали восемь граждан, в том числе и в таких городах, как Бирск, Благовещенск, Дюртюли. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Злоумышленница признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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