Трое красноярцев устроити стрельбу в фотосалоне

Сегодня трое красноярцев ворвались в один из фотосалонов и начали угрожать 27-летнему хозяину убийством, сообщает МУ МВД России «Красноярское». Ситуация серьезнее некуда: при себе у нападавших была сумка с ружьем «Сайга», 3 магазина и 20 патронов. Припугнуть мужчину преступники решили основательно, начали палить, а потом сбежали на UAZ Hunter. Когда опасность миновала, работники вызвали полицейских, которые ввели в городе план «Перехват». Нападавших остановили в районе улицы 9 мая.