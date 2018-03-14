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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое красноярцев устроити стрельбу в фотосалоне

Полиция изъяла у нападавших оружие.

Сегодня трое красноярцев ворвались в один из фотосалонов и начали угрожать 27-летнему хозяину убийством, сообщает МУ МВД России «Красноярское». Ситуация серьезнее некуда: при себе у нападавших была сумка с ружьем «Сайга», 3 магазина и 20 патронов. Припугнуть мужчину преступники решили основательно, начали палить, а потом сбежали на UAZ Hunter. Когда опасность миновала, работники вызвали полицейских, которые ввели в городе план «Перехват». Нападавших остановили в районе улицы 9 мая.

— Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за личной неприязни. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба городской полиции.

Преступников разоружили, а на владельца завели административное дело за нарушение правил перевозки оружия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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