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13:52 (мск), источник: Интерфакс

Задержан житель Екатеринбурга, ранивший ножом охранника магазина

Екатеринбург. 14 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полицейские Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего с ножом на охранника продуктового магазина на улице Луначарского, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу в среду.

Вечером в понедельник молодой человек 2000 года рождения, по свидетельствам очевидцев, пытался вынести из торгового зала бутылку спиртного, однако охранник его задержал. Сотрудник ЧОП хотел вызвать полицию, но парень внезапно достал нож и ударил его в живот, а затем сбежал.

Охранника доставили в больницу и прооперировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, отмечает пресс-группа.

Полицейским удалось установить приметы нападавшего, и уже на следующий день он был задержан.

Молодой человек подозревается по ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), он арестован. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.

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