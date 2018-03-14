Задержан житель Екатеринбурга, ранивший ножом охранника магазина

Вечером в понедельник молодой человек 2000 года рождения, по свидетельствам очевидцев, пытался вынести из торгового зала бутылку спиртного, однако охранник его задержал. Сотрудник ЧОП хотел вызвать полицию, но парень внезапно достал нож и ударил его в живот, а затем сбежал.

Охранника доставили в больницу и прооперировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, отмечает пресс-группа.

Полицейским удалось установить приметы нападавшего, и уже на следующий день он был задержан.