Задержан житель Екатеринбурга, ранивший ножом охранника магазина
Екатеринбург. 14 марта.
Екатеринбург. 14 марта.
Вечером в понедельник молодой человек 2000 года рождения, по свидетельствам очевидцев, пытался вынести из торгового зала бутылку спиртного, однако охранник его задержал. Сотрудник ЧОП хотел вызвать полицию, но парень внезапно достал нож и ударил его в живот, а затем сбежал.
Охранника доставили в больницу и прооперировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, отмечает
Полицейским удалось установить приметы нападавшего, и уже на следующий день он был задержан.
Молодой человек подозревается по ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), он арестован. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.
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