В центре Таганрога возникла огромная яма

Длина провала составляет несколько метров. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, сначала на дорожном полотне образовалась трещина, а затем оно стало постепенно крошиться, пока не провалился асфальт.

Визуально, по данным жителей города, глубина ямы составляет 5 метров, а длина — 10 метров. Они отмечают, что провал не только мешает проезду автотранспорта, но и попросту создает опасность.

<div id="vk_post_-36039_3591945"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3591945", -36039, 3591945, 'QCgGKOa01mI3FrRjf0kvetFiMA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время яма оцеплена, сроки восстановления дороги неизвестны. В это время в интернете уже появились фотожабы с ней. В частности, в яму пририсовали и запуск ракет, и карту России, и даже бюллетень для голосования на выборах.