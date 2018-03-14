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16:19 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Таганрога возникла огромная яма

На улице Сергея Шило в центре города Таганрог образовалась огромнейшая яма.

Длина провала составляет несколько метров. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, сначала на дорожном полотне образовалась трещина, а затем оно стало постепенно крошиться, пока не провалился асфальт.

Визуально, по данным жителей города, глубина ямы составляет 5 метров, а длина — 10 метров. Они отмечают, что провал не только мешает проезду автотранспорта, но и попросту создает опасность.

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В настоящее время яма оцеплена, сроки восстановления дороги неизвестны. В это время в интернете уже появились фотожабы с ней. В частности, в яму пририсовали и запуск ракет, и карту России, и даже бюллетень для голосования на выборах.

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