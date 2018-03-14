Двух пропавших школьников третий день ищут в Перми

«Утром 12 марта мать довезла дочь до остановки общественного транспорта “Улица Старцева”, после чего девочка намеревалась зайти к подруге и поехать в школу. Однако в образовательном учреждении школьница не появилась. В этот же день утром мать пропавшего подростка ушла на работу, мальчик, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако по месту учебы в этот день он не появился, и его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.