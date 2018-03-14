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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Двух пропавших школьников третий день ищут в Перми

Пермь. 14 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — В Перми разыскивают двух подростков, пропавших в понедельник по дороге в школу, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в среду.

По данным следствия, пропавшие без вести 12-летняя девочка и 14-летний мальчик учатся в одной школе.

«Утром 12 марта мать довезла дочь до остановки общественного транспорта “Улица Старцева”, после чего девочка намеревалась зайти к подруге и поехать в школу. Однако в образовательном учреждении школьница не появилась. В этот же день утром мать пропавшего подростка ушла на работу, мальчик, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако по месту учебы в этот день он не появился, и его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по пп."а, «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).

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