Двух пропавших школьников третий день ищут в Перми
Пермь. 14 марта.
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Пермь. 14 марта.
По данным следствия, пропавшие без вести 12-летняя девочка и 14-летний мальчик учатся в одной школе.
«Утром 12 марта мать довезла дочь до остановки общественного транспорта “Улица Старцева”, после чего девочка намеревалась зайти к подруге и поехать в школу. Однако в образовательном учреждении школьница не появилась. В этот же день утром мать пропавшего подростка ушла на работу, мальчик, оставшийся дома, должен был уйти в школу. Однако по месту учебы в этот день он не появился, и его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по пп."а, «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).
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