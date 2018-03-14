В Ростове осудили полицейского за пособничество при хищении оружия

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что расследование началось после того, как в начале марта 2016 года один из прокуроров Кировского района Ростова пришел в отдел полиции, чтобы получить сданный им на хранение пистолет. Того в хранилище не оказалось, и разгорелся скандал. Бутырской регулярно разрешал пользоваться ключами от комнаты хранения оружия внештатному сотруднику полиции Александру Гулову. С июля 2015-го по март 2016 года Гулов похищал оружие — огнестрельное, травматическое и газовое, общей сложностью в 414 единиц. Ущерб составил более 3 млн руб. Расследование этого дела сопровождалось скандалом, разразившимся после того, как был задержан набитый оружием автомобиль, за рулем которого находился авторитетный предприниматель Николай Мхитарян (Толстый), а на пассажирском сиденье — тогдашний начальник УМВД Ростова-на-Дону полковник полиции Дмитрий Тарасенко.