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16:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове осудили полицейского за пособничество при хищении оружия

В Ростове суд признал виновным бывшего специалиста группы тылового обеспечения Кировского отдела полиции Алексея Бутырского в превышении должностных полномочий — ч. 3 ст. 286 УК РФ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Полицейский передавал ключи от камеры хранения оружия внештатному сотруднику Александру Гулову, из-за которого оружие попало в незаконный оборот. Суд приговорил Бутырского к трем с половиной годам тюрьмы.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что расследование началось после того, как в начале марта 2016 года один из прокуроров Кировского района Ростова пришел в отдел полиции, чтобы получить сданный им на хранение пистолет. Того в хранилище не оказалось, и разгорелся скандал. Бутырской регулярно разрешал пользоваться ключами от комнаты хранения оружия внештатному сотруднику полиции Александру Гулову. С июля 2015-го по март 2016 года Гулов похищал оружие — огнестрельное, травматическое и газовое, общей сложностью в 414 единиц. Ущерб составил более 3 млн руб. Расследование этого дела сопровождалось скандалом, разразившимся после того, как был задержан набитый оружием автомобиль, за рулем которого находился авторитетный предприниматель Николай Мхитарян (Толстый), а на пассажирском сиденье — тогдашний начальник УМВД Ростова-на-Дону полковник полиции Дмитрий Тарасенко.

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