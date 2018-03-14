Полиция обнаружила отчима пропавшей в Сочи девочки

Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили его в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители. Поиски ребенка продолжаются, сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.