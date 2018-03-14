В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове
КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Землетрясение силой 4,6 баллов по шкале Рихтера произошло в Румынии в среду в 12:24.
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КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Землетрясение силой 4,6 баллов по шкале Рихтера произошло в Румынии в среду в 12:24.
Очаг подземных толчков был расположен на глубине 140 км в уезде Вранча.
Это самое сильное землетрясение, которое произошло в Румынии с начала этого года.
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